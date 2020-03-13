Dink davasında yargılan emekli astsubay cinayetinde 3 zanlı tutuklandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - GAZETECİ Hrant Dink cinayetinde olay yerinde olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra, dava sürecinde tahliye olan emekli astsubay Şeref Ateş´in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuklandı.
Olay, önceki gün gece saatlerinde, Çamköy Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Şeref Ateş´in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada K.B., E.K. A.G. gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. 3 kişi `Kasten adam öldürme´ suçundan tutuklandı. Olayda yaşamını yitiren Şeref Ateş´in cenazesi ise toprağa verilmek üzere Tokat´a gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-03-13 10:58:48
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