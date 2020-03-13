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Düzce Yatırım Ajansı açıldı

İHA

Düzce'yi stratejik yatırımcılarla buluşturmak ve istihdama pozitif yönde katkı sağlamak amacıyla Düzce Yatırım Ajansı açıldı.

Düzce Yatırım Ajansı açıldı

Düzce’yi stratejik yatırımcılarla buluşturmak ve istihdama pozitif yönde katkı sağlamak amacıyla Düzce Yatırım Ajansı açıldı.
Düzce Valiliği bahçesi, Turizm Ofisinde gerçekleştirilen açılış törenine Düzce protokolünün yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu’da katıldı.
Vali Dr. Zülkif Dağlı Düzce’de yatırım ve istihdamın arttırılması husununda sürekli konuşulduğunu, artık somut adımların atılması gerektiğini belirterek “Burada güzel bir birliktelik oluşturduk. Bazı illerde sadece Ticaret Odası ve Belediyeler nezdinde kurulan böyle ofisler var. Ancak bizim kurduğumuz ofis bu birlikteliğin oluşması açısından önem arz ediyor. Turizm ilimiz için önemli. Düzce bir cazibe merkezi. Bu organizasyon turizm açısından da çok kıymetli. Sürekli konuşuluyor ama artık ortaya somut bir şeylerin konması lazım. Tarım konusunda sadece fındıkla yetinmemeliyiz. ABD’ye fındık ihrac etmeliyiz. Tarım fuarını yaptık. Bu yıl tekrar yapacağız. Burada fuar merkezi açmak zorundayız” dedi.
Kurulum aşamasında olan Organize Sanayi Bölgelerin son durumu ile ilgili de bilgiler aktaran Vali Dağlı “Biz elimizdeki imkanları nasıl değerlendirebiliriz diye düşünürken, çok fazla sanayi alanın kalmadığını gördük. 5. Organize Sanayi Bölgesi Akçakoca’da kuruluyor. Alıcılar hazır. Yakın zamanda ön tahsisler için imzalar atılacak. Çilimli Organize Sanayi Bölgesinde yatırımcılara tahsisler yapıldı. Gümüşova’da yolların açımını hızlandırmak için 32 araç bölgede çalışıyor. Yakın zamanda elektrik ve kanalizasyon işleri başlayacak. 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin genişletilmesi çalışması ivedilikle başladı” şeklinde konuştu.
Dağlı, Düzce’de gümrük müdürlüğü kurulması için Ticaret Bakanlığı’ndan yazı geldiğini dile getirerek “Gümürük müdürlüğümüz kuruluyor. Bununla ilgili yazılar geldi. Milli Emlağa ait bir yerimiz var. Yatırımı bizden bekleniyor. Ticaret Bakanlığı siz yatırımı yapın kurulum noktasında sıkıntı yaşanmayacak diyor. Yazısı da geldi” dedi.
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, ajansta gerçekleştirilecek faaliyetler ile şehrin kalkınmasına ivme kazandırmayı amaçladıklarını dile getirerek “Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliğinde “Düzce Yatırım Ajansı” hizmete girdi. Ajansımızda gerçekleştireceğimiz faaliyetlerle şehrimizin kalkınmasına ivme kazandırmayı amaçlıyoruz. “Düzce Yatırım Ajansı”, her şeyden önce Düzce’deki birlikteliğin resmi olacaktır. Bu Ajans ile ana hedef Düzce’yi stratejik yatırımcılarla buluşturmak ve istihdama pozitif yönde katkı sağlamak olacaktır. Düzcemizin sanayileşme, turizm ve tarımdaki ayrıcalıklarını ortaya çıkararak yatırımda ve tedarikte en iyi alternatifler arasına girmesini hep birlikte sağlayacağız. Belirlediğimiz bu üç ana alanda sektör çalışmalarına hız vererek en ideal yatırım ve üretim planlarını ortaya çıkaracak, bu yapacağımız planlamalara ulusal ve uluslar arası yatırımcıları da dahil edeceğiz” dedi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 10 bin istihdam hedefinin hayata geçirilmesi için çaba harcadıklarını vurgulayarak “Ajansın kuruluş amacı Düzce’ye yatırımcı çekmek, Düzce’nin imkanlarını pazarlamak. Biz Düzce’de 10 bin kişiye istihdam sağlamayı taahhüt etmiştik. Düzce’de yatırımcılar için yeterli sanayi parseli yok. Bu sebeple Organize Sanayi Bölgemizi genişletme kararı aldık ve bir protokol ile yaklaşık 350 hektarlık alanın Bölgeye dahil edilmesini sağladık. Düzce’deki OSB’lerin toplam alanı 775 hektar. Bizim yaptığımız çalışma ile sanayi alanı yüzde 50 oranında artacak. Haziran ayı içerisinde Düzce’de İktisat ve Kalkınma Kongresini düzenliyoruz. Kongrede Düzce’nin önümüzdeki 10 yıl içerisinde tarımda, sanayide ve turizme nereye gelmesi gerektiğini konuşacağız” diye konuştu.
Düzce ölçeğinde bir ilin hayal edemeyeceği çalışmalar yaptıklarının altını çizen AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise “Ticaret Odamız çok gayretli ve sürekli projeleri ile bizi sıkıştırıyor. Bizde Ankara’da bu projeleri takip etmeye gayret ediyoruz. Bakanımızın sanayi tecrübesi bizim için çok önemli bir avantaj. Valimizde Ankara’da girişimleri ile bize güç katıyor. Düzce ölçeğinde bir ilin hayal edemeyeceği bir iş yapıyoruz. Büyük şehirlere yakışır Ankara ve İstanbul’a yakın bu ile yakışır bir ajans kuruluyor. İlimize yatırım kazandırılması ve yatırımcıya cazip fırsatlar sunulması amaçlanıyor. İlimizin gençlerinin istihdam edilmesi noktasında önemli bir girişim. Bu sebeple çok heyecanlıyız” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Düzce Yatırım Ajansı'nın açılış merasimi gerçekleştirilerek protokol imzalandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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