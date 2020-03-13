Düzce'de suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, çek-senet tahsilatı yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, haraç, çek-senet tahsilatı yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 14 kişi gözaltına alınırken, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 33 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 6 adet tabanca ve 47 adet mermi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı´nda işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5´i tutuklanırken, 4 kişi ise serbest kaldı. Bugün işlemleri tamamlanan 5 kişi de adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-03-13 16:02:46



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