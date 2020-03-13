Korona virüs tedbirleri sürüyor

– Düzce Belediyesi Türkiye genelinde alarm durumuna geçilen süreç öncesinde başlattığı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sık aralıklarla yapmaya devam ediyor. İl merkezindeki 61 okulda başlayan dezenfektasyon çalışmaları kamu kurum ve kuruluşlarında da devam ediyor.

Düzce Belediyesi Corona Virüsü (Covid19) ile mücadele çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta toplu ulaşım araçlarında sık aralıklarla yapıldığı açıklanan dezenfektasyon çalışmaları il merkezindeki okulların da çalışma programına alınması ile devam etti. Virüse Türkiye’de de rastlanması ile alarm durumuna geçen tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, kamu kurumlarında da dezenfekte işlemi başlattı. İnsan sağlığına dost temizlik ve dezenfektasyon maddeleri ile yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, ilk olarak kalabalığın yoğun olduğu ve vatandaşların sıkça ziyaret ettiği Kültür Merkezini ilaçladı. Ekipler, çalışmalar kapsamında Merkez Hizmet Binası ile diğer belediye hizmet binalarında da ilaçlama çalışmalarına devam edecek. Oldukça hassas olan süreç hakkında açıklamada bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğü, virüsün bulaşıcı etkisinden uzak kalmak amacıyla vatandaşların kişisel hijyen kurallarına uymalarını ve kalabalık alanlardan mümkün mertebe uzak kalmalarını rica etti.

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