(Görüntülü) Düzce'de suç örgütüne operasyon

DÜZCE?de, silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, çek-senet tahsilatı yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, haraç, çek-senet tahsilatı yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 14 kişi gözaltına alınırken, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 33 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 6 adet tabanca ve 47 adet mermi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı?nda işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5?i tutuklanırken, 4 kişi ise serbest kaldı. Bugün işlemleri tamamlanan 5 kişi de adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Düzce
2020-03-13 17:35:54
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