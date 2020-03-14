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Rektör Çakar’dan “Doktorlarız sayesinde Türkiye sağlıkta güvenin merkezi”

İHA

– Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, "Doktorlarımız, sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da önemli başarılara imza atarak Türkiye'yi sağlık alanında güvenin merkezi haline getirmişlerdir" dedi.

Rektör Çakar’dan “Doktorlarız sayesinde Türkiye sağlıkta güvenin merkezi”

– Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Doktorlarımız, sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da önemli başarılara imza atarak Türkiye’yi sağlık alanında güvenin merkezi haline getirmişlerdir” dedi.
14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir açıklama yapan Rektör Çakar mesajında Türkiye’nin sağlık alanında güvenin merkezi olduğunu belirterek “Türkiye'de ilk cerrahhane 14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde Tıphanei Amire ve Cerrahhanei Amire adıyla kurulmuştur. Sağlık alanında gerçekleştirilen bu gelişmeler neticesinde 14 Mart, ülkemizde modern tıp eğitimlerinin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Ülkemiz kurulduğu günden itibaren sağlık alanında yaptığı ArGe çalışmaları ve gerçekleştirdiği yatırımlar neticesinde, bu gün birçok Avrupa ülkesinden daha ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Yakın zamanda şehirlerimizde açılan modern hastaneler, çare arayan hastalara rahatlıkla ulaşabilecekleri şifa kaynağı sunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ sözünde belirttiği gibi; doktorlarımız, yaptığı çalışmalarla sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da önemli başarılara imza atarak Türkiye’yi sağlık alanında güvenin merkezi haline getirmişlerdir. İnsani değerleri koruyarak hekimlik mesleğini büyük bir titizlikle ve özveriyle yürüten sağlık çalışanlarımız, birçok Avrupa, Asya ve Afrika ülkesindeki hastaya da hizmet verir hale gelme başarısını göstermişlerdir. Düzce Üniversitesi olarak, insanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği, büyük bir özveriyle yerine getiren Üniversitemiz Hastanesinin kıymetli hekimleri ve sağlık çalışanları başta olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, Üniversitemizin değer üretme vizyonunun gelişmesine büyük katkılar sağlamış, yürüttüğü projelerle ülkemize ve Üniversitemize büyük hizmetlerde bulunmuş, değerli insan Dr. Talat Bahçebaşı'yı bu anlamlı günde bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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