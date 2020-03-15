Kızlarda Zeynep, erkeklerde Alpaslan tercih edildi

– Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Düzce’de 2019 yılı içerisinde bebeklere en çok verilen isimler belli oldu. Kız bebeklere en çok Zeynep ismi verilirken, erkek bebeklere ise en çok Alpaslan ismi verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Düzce’de 2019 yılında doğan bebeklere konulan isimlerde en çok hangi isimlerin kullanıldığı belirlendi. Kız bebeklere önceki yıllarda olduğu gibi Zeynep ismi birinci sırada yer alırken, erkek bebek isimlerinde birinci sırayı bu yıl Alpaslan aldı. Düzce’de kız bebeklerde Zeynep’ten sonra en çok tercih edilen isimler arasında Defne ikinci sırada, Asel ise üçüncü sırada yer aldı. Zümra, Azra, Hiranur, Öykü, Elif, Asya ve Zehra ise ilk onda yer aldı.

Erkek isimlerde Alparslan birinci sırada yer aldı

Açıklanan verilere göre, erkek bebeklerde ise Alparslan birinci sırada yer aldı. Alparslan’dan sonra en çok tercih edilen isimler arasında Ömer Asaf ismi ikinci sırada yer alırken, Ali Asaf ismi ise üçüncü sırada yer aldı. Ömer, Eymen, Yusuf, Hamza, Ertuğrul, Kerem ve Yavuz Selim isimleri ise ilk on isimde yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.