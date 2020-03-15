(Özel) Düzce’de sanayi yatırımı yapacaklar bürokrasi ile uğraşmayacak

– Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kente sanayi yatırımı yapacakların önlerinde bürokratik engel olmayacağını belirterek, “Düzce’de yatırım yapacakların Düzce’de veya Ankara’daki iş ve işlemlerini Yatırım ve Kalkınma Ajansı takip edecek” dedi.

Düzce’de sanayi yatırımı yapacak olan firmaların bürokratik işlemleri artık Düzce Yatırım ve Kalkınma Ajansı tarafından yürütülerek, yatırımcıya kolaylık sağlanacak. Konuyla ilgili bilgi veren 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce için bir ilki daha gerçekleştirdiklerini belirtti. Özlü, “Düzce Yatırım ve Kalkınma Ajansını kuruyoruz. Buradaki maksadımız Düzce’ye gelecek olan yatırımcıların devlet iş ve işlemlerini onlar adına takip etmek olacak. Diyelim ki İstanbul’dan gelecek olan bir yatırımcı Düzce’de yatırım yapmak istiyor. Düzce’de devlet tarafındaki valilik olsun, Özel İdare olsun, belediye olsun ya da herhangi bir il müdürlüğü olsun buradaki sorunlarını, buradaki iş ve işlemlerini biz takip edeceğiz. Biz kolaylık sağlayacağız” dedi.



"1. OSB alanı genişleyecek, 15 bin kişiye iş istihdamı açılacak"

Başkan Özlü, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin genişleyeceğini de belirterek, “Düzce’deki sanayi parsellerini sanayicilerimizle buluşturmayı hedefledik. Bu yaptığımız çalışmada Düzce’deki mevcut sanayi parsellerinin sahipleri tarafından alınmış olduğunu, yatırımcılar tarafından alınmış olduğunu gördük. Bu maksatla Düzce’de halen kurulu bulunan 5 OSB’ye ilave olarak 1. OSB’nin genişlemesi konusunda bir karar aldık. Biliyorsunuz Düzce’deki OSB’lerin toplam büyüklüğü 775 hektar. Bu genişleme alanı 350 hektar civarında olacak. Mevcut OSB’lerimizi yüzde 50 oranında büyütmüş olacağız. İstihdam alanında çok büyük bir katkı olacak. 15 bin kişi için istihdam sağlanmış olacak” ifadelerini kullandı.



“Düzce sanayi, turizm ve tarım ile gelişecek”

Düzce’nin gb ana alanda gelişmesini arzu ettiklerini söyleyen Başkan Özlü konuşmasına şöyle devam ettiÇ

“Bunlardan birincisi sanayi. Çünkü sanayi yatırımlarının getirisi ve katma değeri çok fazla. Öncelikle Düzce’deki sanayi parsellerini sanayiciler ile buluşturduktan sonra mevcut 1. OSB’yi büyüteceğiz. Burada yatırımcılar için geniş alanlar oluşturacağız. Birincisi sanayi. İkinci önceliğimiz ise turizm. Biz Düzce’nin turizmini iki eksende düşünüyoruz. Bunlardan birincisi güney ekseni yayla ve şelale turizmi. İkincisi Düzce’nin kuzey bölgesi tarih ve deniz turizmi. Konuralp'te kazı çalışmalarına başladık. Akçakoca, Karadeniz’in incisi. Düzce’nin kuzeyine gelenlerin tarih ve deniz ile tanıştığı alan olacak. Güneyde yayla ve şelale turizmine ağırlık verilecek. Bir diğer konu ise tarım. Düzce’nin çok geniş alanları yok. Düzce’nin toprakları değerli. Biz burada akıllı tarım uygulamalarına ve iyi tarım uygulamalarına öncelik vereceğiz. Küçük araziden büyük verim elde etme, daha küçük parsellerde daha fazla ürün elde etme şekillerine yoğunlaşacağız. Özetle Düzce’nin kalkınması, gelişmesi ve Düzce’ye yapılacak yatırımlar önemli. Sanayi yatırımları, turizm yatırımları ve tarım yatırımları önemli olacak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.