Otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi´nde meydana geldi. Döndü Bulut yönetimindeki 81 DE 151 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, Karaca Deresi´ne uçtu. Kazada, sürücü Döndü Bulut ile yanındaki Selma Bulut ve Esma Bulut yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-03-15 15:15:48



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