Işıkta duramayan otomobil refuje çarptı

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– Düzce D100 Karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ışıklı kavşakta duramayan otomobil, refuje çarparak takla attı.

Kaza; öğlen saatlerinde D100 Karayolu Hacıkedirler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; D100 Karayolunda İstanbul istikametine seyretmekte olan Songül Ş. idaresindeki 67 EL 670 plakalı otomobil Hacıkadirler Köyü Işıklı Kavşağı’na geldiğinde yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refuje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil refuje ters şekilde düştü. 3 kişinin bulunduğu otomobilde şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.

Polis kazayla ilgili inceleme başaltı.

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