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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı (3)

DHA

Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı (3)


TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI
Düzce Valiliği koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan çocukla ilgili şu açıklamada bulundu:
"12 gün önce Almanya´dan yurda dönüş yapan 5 yaşındaki çocuk hastada ateş ve öksürük şikayeti olması nedeniyle tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine yatışı yapılmış olup, alınan numuneler referans laboratuvarına gönderilmiştir. Yapılan test sonuçları negatif çıkmıştır."DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-03-16 00:41:28

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