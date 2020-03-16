Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı (3)

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TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Düzce Valiliği koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan çocukla ilgili şu açıklamada bulundu:

"12 gün önce Almanya´dan yurda dönüş yapan 5 yaşındaki çocuk hastada ateş ve öksürük şikayeti olması nedeniyle tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine yatışı yapılmış olup, alınan numuneler referans laboratuvarına gönderilmiştir. Yapılan test sonuçları negatif çıkmıştır."DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-03-16 00:41:28



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