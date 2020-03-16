Düzce 112 ve UMKE Ekibi de Ankara’ya görevlendirildi

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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 112 acil sağlık hizmetlerine bağlı 4 ekip Ankara’ya giderek Umreden dönen vatandaşların kontrolünü yapmak için destek sağlıyor.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 112 acil sağlık hizmetlerinde görevli olan Cumayeri, Beyköy ve merkezden 2 olmak üzere 4 ekip Ankara’ya gitti. Ankara’da oluşturulan gözetim alanına giden 112 ekipleri umre dönüşünde olan vatandaşların kontrollerine yardımcı olacaklar.

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