Kaçak avcılar yakalandı 6 kaçak avcıya 16 bin lira ceza yazıldı

– Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda avcılık yapan 6 kişiyi avlanırken yakaladı. Şahıslara 16 bin lira ceza yazılırken, 2 tüfeğe de el konuldu.

Avlanma yasağının başlamasının ardından Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri avlanmaya çıkan şahıslar için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda kontrollerde Yığılca’nın Yaylatepe köyü Karacaellez mevkiinde bir grup avcının sahada olduğu belirlendi. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ortak yürütülen operasyon sonrasında sahada arama tarama çalışmaları genişletildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında 6 avcı tüfekleri ile birlikte avlanırken yakalandı. Yakalanan şahıslara Kara Avcılığı kanununa muhalefetten, avlanma süreleri dışında avlanmaktan, avcılık belgesi olmadan avlanmaktan, yaban hayatı geliştirme sahasında avlanmaktan ve takozsuz tüfekli avlanma fiillerinden toplam 16 bin 67 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca takozsuz 2 adet yarı otomatik av tüfeğine de ekipler tarafından el konuldu.

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