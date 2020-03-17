Kaynaşlı’da her yer dezenfekte ediliyor

– Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını arttırdı.

Çin’de görülen ve Dünya’nın dört bir yanına yayılan Korona Virüs sonrasında Türkiye’de tedbirler sıklaştırıldı. Kaynaşlı Belediyesi’de ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına ağırlık verdi. İlçe genelinde bulunan tüm okullarda, camilerde, Kuran Kursları’nda ve kreşlerde dezenfektasyon çalışması gerçekleştirildi. İlçe merkezinde de çalışmalar gerçekleştirileceğini dile getiren Belediye Başkanı Birol Şahin, “ İlçemizde korona virüs için tüm tedbirlerimizi aldık. Her noktada da dezenfekte çalışmalarımızı yapacağız’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.