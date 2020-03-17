– 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, yeni korona virüs ile ilgili mesaj yayınladı. Taşlı: ‘Sorun küresel, mücadele ulusal’ dedi.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsün başka pek çok ülkeye yayılmasının ardından Türkiye’de bir dizi önlemler alındı. 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Yaşlı korona virüs ile ilgili bir mesaj yayınlayarak; ‘ Sorun küresel, mücadele ulusal’ dedi. Taşlı: “ Çin’de ortaya çıkan korona virüs, 12 hafta içinde bulaşmasına, ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye bu süreçte büyük bir başarı gösterdi. Korana virüs tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Türkiye salgının ilk günlerinden itibaren aldığı önlemlerle uzun süre bu tablonun dışında kalmayı başardı. Şimdi Koronavirüs’ün ülkemizde yayılmasına hep birlikte engel olma zamanı. Kişisel hijyen ve korunma yöntemleri toplum sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Tüm esnaf teşkilatlarımız ; esnaf ve sanatkarlarımızın ve yakın çevremizin; evlerinde , işyerlerinde hem de işyerleri dışında belirtilen önlemleri alması hastalığın bulaşma riskini azaltmaya yardımcı olacaktır. Devletimizin bu konudaki tedbirlerine herkesin uyması aynı zamanda bir vatandaşlık görevidir. Bu düşüncelerle, hayati önem taşıyan bu virüsün en az zararla atlatılmasını temenni ediyor, ülkemize , milletimize ve esnaf camiamıza sağlıklı günler dileyerek bakanlıkların ve yetkili kurumların tarafınca yapılan açıklamaların itibar edilmesini rica ediyoruz” dedi.

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