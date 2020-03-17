Düzce Belediyesi otobüs durakları temizlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Düzce Belediyesi otobüs durakları temizlendi

İHA

– Düzce Belediyesi'nin koronavirüse karşı aldığı tedbirler kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Düzce Belediyesi otobüs durakları temizlendi

– Düzce Belediyesi’nin koronavirüse karşı aldığı tedbirler kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Söz konusu çalışmalar kapsamında Düzce Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı alanında uzman ekipler ile birlikte şehir merkezindeki halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda virüslerin bulunma ihtimalina karşı önleyici tedbir olarak dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi.
Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, son olarak şehir içinde kullanılan otobüs duraklarını da düzenli olarak temizlik ve hijyen işlemlerinden geçiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DTSO üyeleri ilaçlamadan yüzde 20 indirimli faydalanacak
YEREL HABERLER DTSO üyeleri ilaçlamadan yüzde 20 indirimli ...
Kazı alanında inceleme yapıldı
YEREL HABERLER Kazı alanında inceleme yapıldı
DTSO’dan üyelerine sabit fiyat teşekkürü
YEREL HABERLER DTSO’dan üyelerine sabit fiyat teşekkürü
Yedigöller´de ava 16 bin lira ceza
YEREL HABERLER Yedigöller´de ava 16 bin lira ceza
Taşlı: Sorun küresel, mücadele ulusal
YEREL HABERLER Taşlı: Sorun küresel, mücadele ulusal
Kurugöl Kanyonu eski günlerini arıyor
YEREL HABERLER Kurugöl Kanyonu eski günlerini arıyor
Düzce Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
Zabıta ekipleri işletmecileri bilgilendirdi
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri işletmecileri bilgilendirdi
Kaynaşlı’da her yer dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Kaynaşlı’da her yer dezenfekte ediliyor
(Görüntülü) Düzce'de 2 kişi, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Düzce'de 2 kişi, koronavirüs şüphesiyle ...
Düzce'de 2 kişi, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
YEREL HABERLER Düzce'de 2 kişi, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına ...
Düzce'de bankalar virüs tedbirleri kapsamında tek tek müşteri alıyor Banka önünde sırada bekleyen vatandaşlar uygulamadan memnun
YEREL HABERLER Düzce'de bankalar virüs tedbirleri kapsamında tek tek ...
(Görüntülü) Sürücü kontrolü kaybetti, çöp kamyonu tarlaya girdi: 3 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sürücü kontrolü kaybetti, çöp kamyonu ...
Düzce'de çöp kamyonu yoldan çıktı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Düzce'de çöp kamyonu yoldan çıktı: 3 yaralı
Karadeniz’de fırtına
YEREL HABERLER Karadeniz’de fırtına
Sürücü kontrolü kaybetti, çöp kamyonu tarlaya girdi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Sürücü kontrolü kaybetti, çöp kamyonu tarlaya girdi: ...
(Görüntülü) Akçakoca'da evde doğal gaz patlaması 1 ölü-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Akçakoca'da evde doğal gaz patlaması 1 ...
Akçakoca´da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Akçakoca´da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü/ Ek ...
(Görüntülü) EVDE DOĞALGAZ SIKIŞMASI SONUCU YAŞANAN YANGINDA 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) EVDE DOĞALGAZ SIKIŞMASI SONUCU YAŞANAN ...
Akçakoca´da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü
YEREL HABERLER Akçakoca´da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü
Akçakoca’da patlama: 1 ölü 2 katlı evde patlama sonrası yangın çıktı
YEREL HABERLER Akçakoca’da patlama: 1 ölü 2 katlı evde patlama ...
Kaçak avcılar yakalandı 6 kaçak avcıya 16 bin lira ceza yazıldı
YEREL HABERLER Kaçak avcılar yakalandı 6 kaçak avcıya 16 bin lira ...
(Görüntülü) Düzce'de rüzgar aydınlatma direğini devirdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Düzce'de rüzgar aydınlatma direğini ...
Korona Virüs tedbirleri duruşmaları erteledi Cezaevine girenler, 14 gün ayrı tutuluyor
YEREL HABERLER Korona Virüs tedbirleri duruşmaları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X