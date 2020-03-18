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Düzce’de yeşillendirme çalışmaları sürüyor

İHA

– Düzce'nin daha yeşil ve daha güzel görünmesi amacıyla yeşil alanlarda başlatılan peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Düzce’de yeşillendirme çalışmaları sürüyor

– Düzce’nin daha yeşil ve daha güzel görünmesi amacıyla yeşil alanlarda başlatılan peyzaj çalışmaları devam ediyor.
Düzce Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yabani otları temizleme çalışmalarına başladı. Anıt park çevresinde çalışmalarını sürdüren ekipler yeşil alanların daha temiz ve daha bakımlı görünmeleri amacıyla başlatılan yabani ot temizliği, çiçek dikimi, gül budaması ile çimlerin kesim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Önce vatandaşların yoğun olarak kullandığı park alanlarında başlayan çalışmalar, kavşaklar ve orta refüjlerdeki yeşil alanlarda uzayan otlar kesilerek bu bölgelere daha estetik bir görünüm kazandırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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