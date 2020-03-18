Düzce polisinden uyuşturucuya geçit yok

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Düzce’de polis ekipleri tarafından araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, TEM otoyolu üzerinde seyreden ve durumundan şüphelenilen araç durduruldu.

Araçta ve araç sürücüsünün ikametinde yapılan aramada 500 adet extacy hap, 27 gram toz esrar, 101 adet kilitli şeffaf poşet ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, araç sürücüsü şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, ceza evine konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.