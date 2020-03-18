Düzce'de kar yağışı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, hava sıcaklığı 1 dereceye düşerken, kar yağışı etkili oldu. Yeşil alanlar karla kaplandı.
Düzce'de öğle saatlerinde hava sıcaklığı 1 dereceye düşerken, kar yağışı başladı. karla birlikte kent merkezinde yeşil alanlar beyaza büründü. Kar yağışı yüksek kesimlerde daha fazla etkili oldu. Düzce Valiliği´nden yapılan uyarıda ise kar yağışının yüksek kesimlerde daha çok hissedileceği ve kar kalınlığının 5 ile 20 santimetreye ulaşacağı, şehir merkezinde ise kar yağışının gece saatlerinde etkisini kaybedeceği, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-03-18 17:35:14
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