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Hayvan pazarı korona virüsü nedeniyle kapatıldı Düzce’de hayvan pazarı kapatıldı

İHA

– Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Hayvan Pazarı'nı geçici süreyle kapattı.

Hayvan pazarı korona virüsü nedeniyle kapatıldı Düzce’de hayvan pazarı kapatıldı

– Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Hayvan Pazarı’nı geçici süreyle kapattı.
Korona virüsüne karşı alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Tarım ve Orman Düzce İl Müdürlüğü tarafından her Perşembe açılan Hayvan Pazarları, korona virüsü tedbirleri kapsamında geçici bir süre ile kapatıldı. İkinci bir emre kadar pazarın kapalı kalacağını öğrenen saman satıcıları da tezgahlarını toplayarak bölgeden ayrıldı. Hayvan Pazarına köylülerin gelip saman aldığını dile getiren Muzaffer Bayraktar, "Tedbirden dolayı tabi Pazar kapalı. İkinci bir emre kadar, bizim bildiğimiz bu şekilde. Genel de biz her zaman geliyoruz. Her Pazar kurulduğunda burada oluyoruz. Netice itibari ile buraya gelmemizin sebebi köyden gelen vatandaşlar malum samana geliyor. Ufak tefek ihtiyaçları gideriyoruz. Biraz sonrada bizde gideceğiz. Korona virüs tedbirlerinden dolayı ikinci bir emre kadar pazarımız kapalı. Allah nasip ederse inşallah düzelecek. Yine Pazar açılacak bizde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, korona virüsün yayılma riskine karşı hayvan pazarının İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunda ikinci bir emre kadar kapatıldığı Düzce’de ki hayvan yetiştiricilerine de bilgilendirmelerin yapıldığı öğrenildi. Ayrıca alınan karar gereği Hayvan Pazarı’nda Düzce Belediyesi ekiplerince pazarda dezenfekte çalışması yapılacak.
Düzce İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca Düzce’de kesimhanelerde kesilip kasaplara ve satış yerlerine sevk edilen karkasların temas ve kontaminasyon riskinin azaltılması amacıyla stokinet veya gıdayla temas edebilir plastik poşetlere sarılarak sevk edilmesi kararı da alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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