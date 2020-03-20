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(Özel) Esnaf kendi önlemini kendisi alıyor Esnaf, müşterilerini termal kamera görüntüleyip kabul ediyor

İHA

– Bütün dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona Virüse karşı vatandaşlar önlemlerini artırırken Düzceli bir esnafta ofisine gelen müşterilerini termal kamera ile görüntüleyerek kabul ediyor. Önce termal kamera ile vücut ısı kontrolü yapan Düzceli Esnaf Mehmet Ali Çelik, daha sonra müşterilerinin işlerini yapıyor.

(Özel) Esnaf kendi önlemini kendisi alıyor Esnaf, müşterilerini termal kamera görüntüleyip kabul ediyor

– Bütün dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona Virüse karşı vatandaşlar önlemlerini artırırken Düzceli bir esnafta ofisine gelen müşterilerini termal kamera ile görüntüleyerek kabul ediyor. Önce termal kamera ile vücut ısı kontrolü yapan Düzceli Esnaf Mehmet Ali Çelik, daha sonra müşterilerinin işlerini yapıyor.
Düzce’de sigorta acenteliği yapan Mehmet Ali Çelik isimli esnaf, korona virüs salgınından korunmak için kendi önlemini kendisi alıyor. Ofisine gelen müşterilerinin kapıda maske ile karşılayan Mehmet Ali Çelik, ofisine almadan önce de kapıda müşterilerinin termal kamera yardımı ile vücut ısılarını ölçüyor. Ölçümler sonucunda vücut ısısı normal olan müşterilerini ofise alarak işlemlerini yapıyor.
Termal kamera kontrolü yapan sigorta acentesi sahibi Mehmet Ali Çelik; “Dünyayı saran korona virüse karşı bende kendi önlemlerimi aldım. Bunu arkadaşlar birçok noktada basit cihazlarla yapıyorlar. Bizde işletmemizde termal kamera ile en güzel tespit edilebilmesi açısından işletmemize gelen insanların vücut sıcaklıklarını ölçerek bu virüsü taşıyıp taşımadığını tespit ederek gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Bende hem kendi sağlığım açısından hemde müşterilerimin sağlığı açısından termal kamera ile vücut ısılarını ölçerek kabul ediyorum” dedi.
Termal kamera ile yüksek vücut ısısına sahip vatandaşları ise ofisine kabul etmeyen Mehmet Ali Çelik, önlemlerini kedisinin de aldığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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