Başkan Yanmaz itfaiye aracının direksiyonuna geçti sokakları yıkadı

Akçakoca Belediyesi tarafından kentin cadde ve sokakları ilaçlı suyla yıkanarak dezenfekte edildi. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz itfaiye aracının direksiyonuna geçerek cadde ve sokakları yıkadı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehdidine karşı önlemler Akçakoca’da da alınmaya devam ediyor. Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin cadde ve sokakları ilaçlı suyla yıkanarak dezenfekte edildi. Akçakoca Belediyesinin gerçekleştirdiği dezenfekte çalışması kapsamında Başkan Yanmaz İtfaiye Müdürlüğünden bindiği itfaiye aracını kullanarak cadde ve sokakları ilaçlı suyla yıkadı.

Başkan Yanmaz, “Akçakoca Belediyesi olarak çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Türkiye’de en çok dezenfeksiyon ilacının kullanıldığı ilçenin Akçakoca olduğunu gönül rahatlıkla söyleyebiliriz. Belediye olarak önlemlerimizi erken aldık, almaya da devam ediyoruz. Vatandaşın da gerekli tedbirleri almasını ve yapılan uyarılara uymalarını rica ediyorum. Toplu alanlarda bulunmamaları gerekiyor, tokalaşmayı öpüşmeyi bir kenara bırakmaları gerekiyor.Özellikle 65 yaş ve kronik hastaların sokağa çıkma yasağına uymalarını önemle vurguluyoruz’’ ifadelerinde bulundu.

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