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Ödemeler mart sonu gibi hesapta olacak

İHA

Ödemeler mart sonu gibi hesapta olacak

Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talimatıyla ihtiyaç sahibi ailelere sağlanacak olan 1000 TL’lik devlet desteği Mart ayının sonunda başlayacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL devlet desteği sağlanacak açıklamasının ardından Düzce Valiliği’nden açıklama geldi.
Düzce Valiliği, Korona Virüsle karşı mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere sağlanacak olan 1000 TL devlet desteğinin hâlihazırda düzenli sosyal yardım almakta olan vatandaşlara verileceğini açıkladı.
Yapılan açıklamada Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” kapsamında kriterleri karşılayan hâlihazırda düzenli sosyal yardım almakta olan vatandaşlara, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahibi hanelere 1.000’er TL nakdi destek verileceği duyuruldu.
Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşlar tarafından herhangi bir yere başvuru yapılmasına gerek bulunmadığı belirtilirken, hak sahiplerine yapılacak olan ödemelerin, Mart ayının sonunda başlayacağı bildirildi.
Ayrıca ödemelerin İhtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına aktarılmasını müteakiben, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından SMS ile gerekli bilgilendirme yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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