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Türk Sağlık-Sen, Düzce'de doktora yapılan saldırıyı kınadı

DHA

Türk Sağlık-Sen, Düzce'de doktora yapılan saldırıyı kınadı


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE´de, Türk Sağlık-Sen Şubesi Başkanı Ekrem Çavuş, baş ağrısı şikayetiyle gelen bir kişinin, koronavirüs salgını nedeniye eve gitmesini söyleyen doktora yumruk atmasını şiddetle kınadıklarını, sağlık çalışanlarının morale ve desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. 
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi´nin acil servisine dün baş ağrısı şikayeti ile başvuran S.A., kendisine acil bir durumu olmadığını, koronavirüs salgını nedeniyle evine gitmesinin daha güvenli olduğunu söyleyen Dr. Okan Kayar´ın yakasına yapışarak, sağ gözüne yumruk attı. S.A. gözaltına alınırken, Kayar, darp raporu alarak şikayetçi oldu.
S.A. emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilirken, Türk Sağlık-Sen Düzce Şubesi Başkanı Ekrem Çavuş, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu söyledi. Çavuş, "Maalesef sadece ülkemiz değil, dünya bir süreçten geçiyor. Çok sancılı bir süreç. Biz Türkiye olarak bu sancılı süreci en az hasarla nasıl atlatırız bunun derdine düştük. Biz sağlık ordusu olarak 'korona ile savaş ilan ettik' diyoruz. Sağlık ordusu 7-24 görevinin başında. Bu insanlar zaten fedakarca, cefakarca çalışıyorlar. Çocuklarını görmüyorlar, zaman zaman evlerine gidemiyorlar. Tek hedefleri halkımıza daha iyi bir sağlık hizmeti sunmak. Bir de sağlıkta şiddet olayı gerçekleşiyor" dedi.  Sağlık çalışanlarının morale ihtiyacı olduğunu belirten Çavuş, "Başım ağrıyor şikayeti ile gelen bir vatandaş, hekim arkadaşımızı darp ediyor. Normal zamanda dahi biz sağlıkta şiddetin önlenmesi adına bir kitap hazırladık ve gereken mercilere taleplerimizi ilettik. Fakat şu sancılı süreçte, sağlık çalışanlarının morale, motivasyona desteğe ihtiyacı olduğu şu dönemde, sağlık çalışanlarına uygulanan bu sağlıkta şiddet neyin nesidir? Bunu kabul edebilir miyiz? Süreç içerisinde sağlık çalışanlarına destek vermek adına güzel şeyler yaşandı. Bugün sağlıkta şiddet neyin nesidir?" diye konuştu. 
 Sağlık çalışanlarına saldıranların tutuklu yargılanmasını talep eden Çavuş, şöyle konuştu: 
"Bu süreçte sağlık çalışanlarının yanında, arkasında olmak zorundayız. İki gün önce, İstanbul´da, iki güvenlik görevlisi, annesini görmek isteyen biri tarafından bıçaklandı. Dün ilimizde bu şekilde bir saldırı gerçekleşti. Bunun kime ne faydası var? Buradan kim ne kazanacak? Tutuklu yargılamalar acilen başlatılmalı, sağlıkta şiddetle ilgili radikal kararlar alınmalı. Bu menfur saldırıyı ve bunun gibi bütün saldırıları şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum." 
DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-03-23 13:53:06

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