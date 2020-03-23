Türk Sağlık-Sen, Düzce'de doktora yapılan saldırıyı kınadı (2) 

DOKTORU DARP EDEN KİŞİ TUTUKLANDI
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi´nde görevli Dr. Okan Kayar´ın yakasına yapışarak, gözüne yumruk atan Samet Aksoy emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, Samet Aksoy´u `Kasten yaralama´ suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme, Samet Aksoy´un tutuklanmasına karar verdi. Samet Aksoy´un adliyenin önünde toplanan yakınları gazetecilere tepki gösterdi. Samet Aksoy cezaevine götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-03-23 15:20:52
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