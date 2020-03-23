Doktoru darp eden şahıs tutuklandı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Doktoru darp eden şüpheli Samet A. tutuklandı.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde görevli Dr. Okan K.’nın yakasına yapışarak, gözüne yumruk atan Samet A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, Samet A.’yı ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme, Samet A.’nın tutuklanmasına karar verdi. Samet A. cezaevine götürüldü.
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