65 yaş üzeri vatandaşlar için evlere servis hizmeti

– Kaynaşlı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için market ve manavlardan evlere servis hizmeti başlatıldı.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma yasağının ardından Kaynaşlı Kaymakamlığı, yasak kapsamındaki kişilere yönelik anlaşmalı marketler vasıtasıyla evlere servis hizmeti başlattı. Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek talimatı ile hayata geçirilen Korona Virüs önlemine yönelik çalışma bugün itibarıyla uygulamaya konuldu.

Kaynaşlı Kaymakamlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için Kaymakam Sn. Cemal Demiryürek başkanlığında oluşturulan 65 yaş üstü İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu’ nun ilçemiz esnaflarıyla yaptığı görüşmeler sonucunda aşağıdaki listede bulunan market ve manavlar ücretsiz paket servise başlamıştır. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımızın uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması için telefonla siparişi kullanmaları veya 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirmeleri rica olunur” ifadelerine yer verildi.

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