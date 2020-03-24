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17 yılda Düzce’ye çok önemli yatırımlar yapıldı

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Düzce'ye yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Düzce'de son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

17 yılda Düzce’ye çok önemli yatırımlar yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Düzce’ye yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Düzce’de son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda Düzce’de çok önemli yatırımlar yapıldı. Akçakoca ilçe merkezine yıllık 5,05 milyon m3 içme suyu sağlanırken, 38 bin 846 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılandı bölgede 1 baraj, 1 içmesuyu tesisi ile 27 adet derenin ıslahını tamamlandı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada “2 adet sulama göletinin (Akçakoca Altunçay ve Çilimli Yenivakıf) ihalesini gerçekleştirdik. Göletlerin inşaatına 2020 yılında devam edeceğiz. Ayrıca 1 adet sulama göletinin de planlama ve proje çalışmalarını tamamladık. Bu kapsamda Düzce’nin bereketli topraklarına 3 adet sulama tesisi yapmayı planlıyoruz.
Düzce’nin su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek gayesiyle çalışılmakta olup böylelikle Düzce’de 6.830 dekar araziyi daha sulama suyuna kavuşturacağız ve çiftçilerimize yıllık 5.122.500 TL zirai gelir artışı sağlayacağız.

Su "olmazsa olmaz" olarak nitelendirilen temel bir ihtiyaçtır. DSİ tarafından yapılan tüm İçme suyu Faaliyetleri (isale hatları, arıtma tesisleri vb.) ile hedeflerimizi büyük oranda gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluluk duymaktayız. Gayemiz, içme suyu gitmeyen tek bir yerleşim yeri kalmaması ve tüm halkımızın insan sağlığına uygun, güvenilir su içmesini sağlamaktır. Bu kapsamda Düzce’ye bugüne kadar 1 baraj ile 1 içme suyu tesisi tamamladık. Ayrıca 1 adet arıtma tesisini de bu yıl hizmete alacağız. Bu tesisler ile Akçakoca ilçe merkezine yıllık 5,05 milyon m3 içme suyu temin ettik.

"Düzce için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz"
Olağan bir doğa olayı olmasına rağmen, bilinçsiz insan faaliyetleri sebebiyle felakete dönüşebilen taşkınlar tüm dünyada ve ülkemizde büyük can ve mal kayıplarına yol açıyor. Genel Müdürlüğümüz işletmeye aldığı akarsu ıslah ve taşkın kontrol tesisleri ile hem taşkın ihmalini azaltmaya hem de muhtemel taşkın zararlarını asgari seviyeye indirmeye çalışıyor. Düzce için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz ve bu doğrultuda son 17 yılda 27 adet dere ıslah tesisi yaparak Düzce şehir merkezi ve 58 meskûn mahal, 38.800 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 10 adet taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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