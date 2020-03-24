Evin mutfağı alev alev yandı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de bir evin mutfağında yangın çıktı. Mutfaktan alevler yükselirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Öğle saatlerinde Burhaniye Mahallesi´nde Nazmiye Baş´a ait 2 katlı evin birinci katında bulunan mutfakta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri yangını fark ederek itfaiyeye haber verdi. Mutfaktan alevler yükselirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, bina hasar gördü. Olay sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-03-24 14:31:17



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