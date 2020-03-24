Düzce’de otobüslere dezenfektan kutuları yerleştirildi

Düzce’de koronavirüse karşı önlemler kapsamında tüm özel halk otobüslerine dezenfektan kutuları yerleştirildi.

Düzce Belediyesi, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirleri uygulamaya devam ediyor. Düzce Özel Halk Otobüs şoförleri ve yolcuların kullanması için Düzce’de bulunan tüm halk otobüslerine dezenfektan kutuları yerleştirildi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, “Otobüslerimizi günübirlik olarak dezenfekte ediyoruz. Personelimizin ve yolcularımızın sağlığı açısından kullanabilmeleri için otobüslerimize dezenfekte kutuları yerleştirdik. Üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz. Personellerimizi bilinçlendiriyoruz. İnşallah bu salgından ülkemiz ve tüm insanlık bir an önce kurtulur” şeklinde konuştu.

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