Dövme salonlarına da yasak geldi

– Düzce İl Hıfzıssıhha Kurulu Düzce’de dövme salonlarının korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatılması kararı aldı. Alınan karar sonrasında Düzce’de dövme salonları geçici olarak kapatıldı.

Çin’in vuhan kentinde başlayan ve Dünya geneline yayılan Korona Virüs (Covid19) pandemisi sonrasında ülke genelinde bir çok konuda tedbir alındı. Düzce’de ise İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Düzce’de bulunan, insanların birbirleriyle çok yakın mesafede çalışıldığı dövme salonu gibi işyerlerinin geçici süreliğine faaliyetleri durduruldu. Ayrıca, kuruldan alınan ikinci karara göre, Kurumlar ve işverenler tarafından aynı kişinin sürekli başkaları ile temas ettiği; kargo, mektup dağıtımı, kasiyer, kurye, tahsildar gibi görevlilerin müşterileri ile temas ederken iş ve işlemlerini muhakkak koruyucu eldiven ve maske takarak yapması sağlanması için gerekli çalışmalar başlatıldı.

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