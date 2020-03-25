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Düzce'de sağlık çalışanları için siper maske üretiyorlar 

DHA

Düzce'de sağlık çalışanları için siper maske üretiyorlar 


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sağlık çalışanlarının kullanımı için siper maske üretimine geçti. Maskelerden birisi 3D yazıcı yardımı ile yapılırken, diğeri ise basit malzemelerle yapılan 'kullan at' maskelerden oluşuyor. 
Düzce Bilim ve Sanat Merkezi, sağlık çalışanları için 3D yazıcılar ve basit malzemeler kullanarak 2 tip siper maske üretimine geçti. Merkezde 3D yazıcı ile yapılan maskenin tutucu kısmı dezenfekte edilerek önünde bulunan malzemenin değiştirilmesi ile tekrar kullanılabiliyor. 'Kullan at' maske ise basit plastik malzemelerle yapılıyor.   
Maskelerin üretimi ile ilgili olarak açıklama yapan Merkez Müdürü Kenan Göktepe, "Sağlık çalışanlarına destek anlamında birçok kampanya başlatıldı. Biz de Bilsem olarak ne yaparız diye düşündüğümüzde son dönemde sosyal medya ve televizyonlarda gördüğümüz siper maskelerin sağlık çalışanlarına lazım olacağı, ilerleyen günlerde ihtiyaçların karşılanması noktasında güçlük yaşanmasın diye biz 3D yazıcılarda siper maske üretimine başladık" dedi. 
Bin 50 adet maske üreteceklerini belirten Kenan Göktepe, şöyle konuştu: "Merkezimizde görevli 15 öğretmenimiz evlerinde pratik maskelerden yapmaya başladılar. Biz de burada 3D yazıcılarla seri üretime başladık. 500 üniversite hastanesi 500 devlet hastanesi olmak üzere 1000 adet pratik maske ile 25´er adet olmak üzere 50 tane 3D yazıcılı siper maskeyi teslim edeceğiz. Süreç boyunca ben ve öğretmen arkadaşlarımız üretime devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarına destek olmak üzere elimizden geleni yapacağız. Öğretmenlerimiz geliyorlar hocam ben 100 tane bitirdim diyor ve yeni yapacakları kadar malzemeleri teslim ediyoruz. Bu bir tatil değil sosyal mesafe prensibi ile hareket ederek evlerimizden çalışıyoruz. Bu maskelerin üretiminde hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Steril bir ortamımız yok, ancak hastane çalışanları ile görüştüğümüzde kullanılmadan önce steril hale getirilerek kullanılacağını söylediler. Biz de tüm tedbirlerimizi alarak yardımcı olmaya çalışıyoruz." 
  DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-03-25 15:12:40

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