Başkan Özlü projeleri yakından takip ediyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kullanım tasarrufu belediye şirketi Beltur A.Ş.’ye geçirilen Düzce Kasrı’nda yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, geçtiğimiz günlerde işletme hakkı belediye şirketi Beltur A.Ş.’ye devredilen Bahçeşehir bölgesinde yer alan Düzce Kasrı’nda başlayan yenileme çalışmalarını bizzat kendisi takip ediyor. Sosyal tesis için son hazırlıkları inceleyen Özlü, “Düzce Kasrı’nda devam eden tadilat çalışmalarını yerinde inceledim. Çevre düzenlemesi şuan da devam etmekte ve bina içerisindeki tadilatları da en kısa süre de tamamlayacağız. Düzce manzaralı sosyal tesisimizde nişan, kına, düğün organizasyonları yapılabilecek. Tesisimizin yemek menüsü Düzce’ye özgü yöresel lezzetlerinden oluşacak. Burası ‘Düzce Mutfak Sanatları Merkezi’ haline gelecek. Menüsünde 81 çeşit Düzce yemeği olacak. Ayrıca çocuk oyun alanları da olacak. Hem Düzcelilerimizin hem de dışarıdan gelen misafirlerimiz için keyifle vakit geçirebilecekleri, temiz havası, eşsiz doğa manzarası ile 7 den 77 ye herkesin tercih edebileceği Düzce’nin prestijine yakışır bir mekan haline gelecek. Sosyal tesisimizi yaz aylarına kadar bitirmeyi planlıyoruz. Düzce’mize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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