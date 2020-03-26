Maske ve eldivenleri sokağa değil çöpe atalım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Maske ve eldivenleri sokağa değil çöpe atalım

İHA

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı etkili çalışma yürüten Düzce Belediyesi çalışmalarına aynı kararlılık ve hızla devam ediyor. Ekipler maske ve eldivenlerin sokağa değil çöpe atılmasını söyledi.

Maske ve eldivenleri sokağa değil çöpe atalım

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı etkili çalışma yürüten Düzce Belediyesi çalışmalarına aynı kararlılık ve hızla devam ediyor. Ekipler maske ve eldivenlerin sokağa değil çöpe atılmasını söyledi.
Kullanılan maske ve eldivenlerin sokağa atılmasının büyük tehlike arz ettiğini belirten Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Ekiplerimiz 7/ 24 sahada Düzce için koronavirüs ile mücadele kapsamında etkin çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ancak son günlerde koronavirüs salgın hastalığı nedeni ile vatandaşlar tarafından kullanılan maske ve eldivenlerin gelişi güzel sokağa atılması hem bizler için hem de çevremiz için büyük tehlike arz ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız kullandıkları eldiven ve maskeleri sokağa atmamalarıdır. Mümkün olduğunca çöp kutularına atmaları bizler ve vatandaşlarımız için önem arz ediyor. Sağlımız için gereken önlemleri almak durumundayız. Herkesin kişisel olarak kullandıkları peçete, maske, eldiven vb. materyalleri çöp poşetleri ile çöp kutularına atmalarını rica ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Düzce'de polis toplu taşıma araçlarını denetledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Düzce'de polis toplu taşıma araçlarını ...
Başkan Özlü projeleri yakından takip ediyor
YEREL HABERLER Başkan Özlü projeleri yakından takip ediyor
Polis otobüs ve minibüs sürücülerine göz açtırmıyor Korona virüs tedbirleri için trafik ekipleri toplu taşıma araçlarını denetledi
YEREL HABERLER Polis otobüs ve minibüs sürücülerine göz ...
Ekipler, yavru köpekler için seferber oldu Yavru köpek tedavi altına alındı ‘Herkes duyarlı olsun bir hayvanı kurtarsın’
YEREL HABERLER Ekipler, yavru köpekler için seferber oldu Yavru ...
Vali Dağlı'dan sokakta gezenlere çağrı
YEREL HABERLER Vali Dağlı'dan sokakta gezenlere çağrı
Mart karı ekipleri hareketlendirdi
YEREL HABERLER Mart karı ekipleri hareketlendirdi
Balon balığının avlanma yasağı kaldırıldı
YEREL HABERLER Balon balığının avlanma yasağı kaldırıldı
İşçilere el dezenfektanı dağıttılar
YEREL HABERLER İşçilere el dezenfektanı dağıttılar
Belediye binalarına dezenfektan yerleştirildi
YEREL HABERLER Belediye binalarına dezenfektan yerleştirildi
Pazaryerinde korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Pazaryerinde korona virüs denetimleri
Otobüslerde korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Otobüslerde korona virüs denetimi
(Görüntülü) Düzce'de sağlık çalışanları için siper maske üretiyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Düzce'de sağlık çalışanları için siper ...
Düzce'de sağlık çalışanları için siper maske üretiyorlar 
YEREL HABERLER Düzce'de sağlık çalışanları için siper maske ...
Öğretmenler sağlık çalışanlarına kalkan üretmeye başladı BİLSEM Öğretmenleri evlerinden sağlıkçılar için siper maske yapıyor
YEREL HABERLER Öğretmenler sağlık çalışanlarına kalkan üretmeye ...
Zabıta ekipleri marketleri denetledi
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri marketleri denetledi
Hayvanların yemlikleri dezenfekte edildi yem bırakıldı
YEREL HABERLER Hayvanların yemlikleri dezenfekte edildi yem ...
Belediye ekipleri yaşlıları evlerine kadar getiriyor
YEREL HABERLER Belediye ekipleri yaşlıları evlerine kadar getiriyor
Esnaf kredilerine 3 ay erteleme
YEREL HABERLER Esnaf kredilerine 3 ay erteleme
Patatesin fiyatı çıkışa geçti
YEREL HABERLER Patatesin fiyatı çıkışa geçti
Akçakoca'da polisten otobüslerde korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Akçakoca'da polisten otobüslerde korona virüs ...
Öğrencilerden evde 14 kurala dikkat
YEREL HABERLER Öğrencilerden evde 14 kurala dikkat
Dövme salonlarına da yasak geldi
YEREL HABERLER Dövme salonlarına da yasak geldi
Düzce Belediyesinde ateş ölçerli önlem
YEREL HABERLER Düzce Belediyesinde ateş ölçerli önlem
Düzceli esnaflar 1 metre kuralına uydu
YEREL HABERLER Düzceli esnaflar 1 metre kuralına uydu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X