Maske ve eldivenleri sokağa değil çöpe atalım

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı etkili çalışma yürüten Düzce Belediyesi çalışmalarına aynı kararlılık ve hızla devam ediyor. Ekipler maske ve eldivenlerin sokağa değil çöpe atılmasını söyledi.

Kullanılan maske ve eldivenlerin sokağa atılmasının büyük tehlike arz ettiğini belirten Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Ekiplerimiz 7/ 24 sahada Düzce için koronavirüs ile mücadele kapsamında etkin çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ancak son günlerde koronavirüs salgın hastalığı nedeni ile vatandaşlar tarafından kullanılan maske ve eldivenlerin gelişi güzel sokağa atılması hem bizler için hem de çevremiz için büyük tehlike arz ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız kullandıkları eldiven ve maskeleri sokağa atmamalarıdır. Mümkün olduğunca çöp kutularına atmaları bizler ve vatandaşlarımız için önem arz ediyor. Sağlımız için gereken önlemleri almak durumundayız. Herkesin kişisel olarak kullandıkları peçete, maske, eldiven vb. materyalleri çöp poşetleri ile çöp kutularına atmalarını rica ediyoruz” dedi.

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