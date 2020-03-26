Emre Aşık´ın eşi cezaevi firarisiyle yakalandı (2)

AŞIK, SERBEST BIRAKILDI
Düzce'de adliyeye sevk edilen eski futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık serbest bırakılırken, Erdi Sungur ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-03-26 18:36:26
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