Meteorolojiden sıcaklar düşecek uyarısı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

– ? Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden Düzce ve bölge geneli için serin ve yağışlı hava uyarısı geldi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılanan açıklamada, Perşembe akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bunun sonucunda, halen bölgemizde mevsim normallerinin civarı seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber hissedilir (4 ila 6 derece) derecede azalacağı tahmin ediliyor. Düzce’de yağışların Cuma günü ve hafta sonunda sağanak şeklinde aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışlı havaların 26.03.2020 ila 02.04.2020 tarihleri arasında etkisini göstereceği açıklandı.

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