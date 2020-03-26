Projeler EBA üzerinden yapılacak

– ? Düzce’de uygulanan Başarıya Bir Adım Projesi uzaktan eğitim nedeni ile evlerde devam edecek. Projenin uygulanması EBA üzerinden yapılacak.

Düzce’de uygulanmaya devam edilen Başarıya Bir Adım projesi kapsamında 12. sınıflardaki öğrencilerin ve velilerin sınav kaygıları ile ilgili tedirginlikleri gidermek ve öğrencilerin vakitlerini daha verimli değerlendirmelerini sağlamak amacıyla sınavlara yönelik yeni etkinliklerin düzenlemesi yapıldı. Düzce il genelinde 8. v 12. sınıf öğrencilerin merkezi sınavlara hazır bir durumda olmaları adına Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin konu tekrarlarını yapabilmeleri, öğrendiklerini pekiştirmeleri amacıyla çevrimiçi ortamda her hafta Eğitim Bilişim Ağı üzerinden izleme ve değerlendirme testleri yayınlanacak. İzleme ve Değerlendirme testleri 23 mart tarihinden itibaren EBA uygulamasına yüklendi. Proje kapsamında öğrenciler eksik konularını online olarak görüyor ve bu hususta geri dönüt verilerek öğrenmenin eksiksizce gerçekleşmesi için ortam hedefleniyor.

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