Otobüsler ve duraklar ilaçlandı

– ? Düzce Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında her gün binlerce vatandaşın kullandığı özel halk otobüsleri ile durakları mikrop ve virüslere karşı dezenfekte ediyor.

Rutin temizlik çalışmalarına devam eden Düzce Belediyesi, toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarını belirli aralıklarla tekrarlıyor. Koronovirüs ve salgın hastalıklara karşı toplum sağlığını korumak için çalışmalarını yoğunlaştıran Düzce Belediyesi, vatandaşların yoğun kullandığı toplu taşıma araçları ve duraklara yönelik temizlik çalışmalarını sıkılaştırdı.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ile birlikte oluşturulan özel bir ekiple, özel halk otobüslerinin daha hijyen olması için iç ve dışını köpükle yıkayarak dezenfektan ilaçlarla temizleyen ekipler, kapalı otobüs duraklarını da düzenli olarak ilaçlayarak hijyenik hale getiriyor.

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