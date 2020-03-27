Evde üretilen kalkanlar hastaneye verildi

'Ben neden böyle görünüyorum?'

– ? Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinin evlerinde hazırladıkları pratik siperlik ve 3D yazıcılardan elde edilen siperlikler Düzce Üniversitesi ve Akçakoca Devlet Hastanelerine teslim edildi.

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri maske bulunamaması konusunda sıkıntı yaşanılmasının ardından harekete geçmiş ve 3D yazıcıların sayesinde pratik maske ve siperlik yapmaya başlamıştı. Yapılan çalışmaların ardından evde üretimi yapılan 560 adet pratik siperlikler Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ve Akçakoca Devlet Hastanelerine teslim edildi. Öğretmenlerin evlerinde hazırladıkları pratik siperlikler ve 3D yazıcılarla merkezde hazırlanan 3D siperlikler pandemi kliniklerinde kullanılmaya başlandı.

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