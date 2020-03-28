Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

– Düzce merkez Otoluoğlu köyü yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Otluoğlu köyü yolu üzerinde meydana geldi. Otluoğlu köyüne gitmekte olan Orhan S. idaresindeki 81 AAG 47 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Yusuf Y. yönetimindeki 81 FC 504 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Orhan S. araçta sıkışırken oğlu E. S. ise yaralandı. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken otomobilde sıkışan baba Orhan S. ise Düzce İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık çalışanlarının yaptığı çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücüde Atatürk Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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