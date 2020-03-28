Otomobil kamyona çarptı: Baba-oğul yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otomobil kamyona çarptı: Baba-oğul yaralandı

DHA

Otomobil kamyona çarptı: Baba-oğul yaralandı


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada baba-oğul yaralandı. 
Kaza öğle saatlerinde Otluoğlu Köyü Yolu üzerinde meydana geldi. Orhan Saraçoğlu idaresindeki 81 AAG 47 plakalı otomobil, virajda karşı yönden gelen Yusuf Yıldız idaresindeki 81 FC 504 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Orhan Saraçoğlu araçta sıkışırken, beraberindeki oğlu Egemen Saraçoğlu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden kuratılan Orhan Saraçoğlu ile oğlu, Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  
   DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-03-28 13:33:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Otomobil kamyona çarptı 2 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobil kamyona çarptı 2 yaralı
(Görüntülü) Erasmus öğrencileri Düzce'de karantinaya alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erasmus öğrencileri Düzce'de karantinaya ...
Erasmus öğrencileri Düzce´de karantinaya alındı 
YEREL HABERLER Erasmus öğrencileri Düzce´de karantinaya alındı 
Düzce mis gibi kokacak
YEREL HABERLER Düzce mis gibi kokacak
Ziraat Fakülte oldu
YEREL HABERLER Ziraat Fakülte oldu
Düzce Tarım ve Orman Müdürü ataması yapıldı
YEREL HABERLER Düzce Tarım ve Orman Müdürü ataması yapıldı
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Yurt dışından gelen 280 kişi Düzce’de yurda yerleştirildi 5 farklı ülkeden gelen Türk vatandaşları Düzce’de karantinaya alındı
YEREL HABERLER Yurt dışından gelen 280 kişi Düzce’de yurda ...
Minik öğrencilerden evde kal uyarısı
YEREL HABERLER Minik öğrencilerden evde kal uyarısı
Akçakoca'da sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Akçakoca'da sokak hayvanları unutulmadı
32 bin ton çeltik tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER 32 bin ton çeltik tohumu dağıtıldı
Öğrencilerin yazdıkları kitaplaştırılıyor
YEREL HABERLER Öğrencilerin yazdıkları kitaplaştırılıyor
Evini sınıfa dönüştürdü, canlı yayınla ders anlattı
YEREL HABERLER Evini sınıfa dönüştürdü, canlı yayınla ders anlattı
Yurt dışından gelenler Düzce’de yurtlara yerleştiriliyor
YEREL HABERLER Yurt dışından gelenler Düzce’de yurtlara ...
Tiyatrocudan koronavirüs kostümlü 'evde kal' mesajı
YEREL HABERLER Tiyatrocudan koronavirüs kostümlü 'evde kal' mesajı
(Görüntülü) DÜZCE Koronavirüs görünümlü 'evinizde kalın' çağrısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÜZCE Koronavirüs görünümlü 'evinizde ...
Ünlü oyuncu Nurullah Çelebi’den anlamlı mesaj
YEREL HABERLER Ünlü oyuncu Nurullah Çelebi’den anlamlı mesaj
Amatör Tiyatrocu Dünya Tiyatrolar Gününde korona virüs oldu Covid-19 kostümü giyen amatör tiyatrocu sokaktaki insanlara evde kalın uyarısı yaptı
YEREL HABERLER Amatör Tiyatrocu Dünya Tiyatrolar Gününde korona ...
Düzce'de ulaşım araçlarına buharlı dezenfektasyon
YEREL HABERLER Düzce'de ulaşım araçlarına buharlı dezenfektasyon
Küçük öğrencilerinden oyuncakları ile ‘Evde Kal’ çağrısı
YEREL HABERLER Küçük öğrencilerinden oyuncakları ile ‘Evde Kal’ ...
Vefa grubu çalışıyor, 1200 yaşlıya hizmet verildi
YEREL HABERLER Vefa grubu çalışıyor, 1200 yaşlıya hizmet verildi
Evde üretilen kalkanlar hastaneye verildi
YEREL HABERLER Evde üretilen kalkanlar hastaneye verildi
Günlük 500 maske üretiyorlar
YEREL HABERLER Günlük 500 maske üretiyorlar
Bolu Dağı’nda yoğun sis etkili oluyor Sisin etkili olduğu Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 20 metreye düştü
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda yoğun sis etkili oluyor Sisin etkili ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X