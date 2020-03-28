Otomobil kamyona çarptı: Baba-oğul yaralandı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada baba-oğul yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Otluoğlu Köyü Yolu üzerinde meydana geldi. Orhan Saraçoğlu idaresindeki 81 AAG 47 plakalı otomobil, virajda karşı yönden gelen Yusuf Yıldız idaresindeki 81 FC 504 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Orhan Saraçoğlu araçta sıkışırken, beraberindeki oğlu Egemen Saraçoğlu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden kuratılan Orhan Saraçoğlu ile oğlu, Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-03-28 13:33:50



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