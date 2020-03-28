Akçakoca'da 65 yaş üstü vatandaşların maaşları evlerinde teslim edildi 

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Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu, kendilerine müracaatta bulunan 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim etti.

Akçakoca'da, Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlılara maaşları konusunda yardımcı oldu. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlardan gelen talepler üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, bankalardan emekli maaşlarını çekip, evlerine giderek parayı teslim etti. Vefa Sosyal Destek Grubu koronavirüs önlemlerinin ardından yaklaşık 200 vatandaşa ihtiyaçları konusunda yardımcı oldu.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Akçakoca Ayşenur YAMAN

2020-03-28 17:15:41



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