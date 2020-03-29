Düzce’de mesire alanlarına girişler kapatıldı

– Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Korona Virüs salgını nedeniyle bakanlık genelgesi doğrultusunda 4 mesire ve piknik alanını hizmete kapatıldığını duyurdu.

Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Korona Virüse karşı önlemler artıyor. Bu kapsamda Düzce Orman Şube Müdürlüğü tarafından Düzce’de 4 mesire ve piknik alanını hizmete kapattı. Vatandaşların en çok tercih ettiği mesire alanları hizmete kapatılırken, mesire alanlarına emniyet şeridi çekilerek uyarı yazıları asıldı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Covid19 salgın hastalığı ile mücadelede bilim kurulumuzun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda tedbir amaçlı Şube Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan Korunan Alanlarımızdan Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı, Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı ve Efteni Gölü YHGS ve Sulak Alanı İskele Mevkii ziyaretçi girişine kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.