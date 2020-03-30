Bölge Başkanı Taşlı Esnaf için çalışmaya devam ediyor

– 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Ertan Taşlı, Kooperatife üye olmayanlarında Esnaf Destek Paketinden yararlanmak isteyenlerinde başvurularını Halkbankası Şubelerine doğrudan yapacağını bildirdi.

Başkan Ertan Taşlı, Esnaf Destek Paketi kapsamında kullandırılan 25.000 TL’lik krediler yapılan yeni düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren esnafa destek vermeye devam ettiklerini belirterek “Kooperatiflerimize daha önce üyeliği olmayan esnaflarımız Başvurularını Halkbankası şubelerine doğrudan yapacak. Kooperatiflerimize daha önce üye olan ya da şu anda kredisi devam edenler Başvurularını direk kooperatiflerimize yapacak. Kooperatiflerimizden kredi kullanan ancak limitleri dolu olan üyelerimize 25.000 TL’lik ilave limit verilerek kredi verilecek” dedi.

Taşlı, 25.000 TL kredi kullanacak esnafımız için gerekli belgeleri şu şekilde sıraladı; “Nüfus cüzdanı ve vergi levhası fotokopisi, asılları yanlarında olacak şekilde başvuru yapılacak. Sicil Belgesi ya da Oda Kayıt Belgesi istenmemektedir. SGK, Bağkur, vergi borcu yoktur yazısı istenmemektedir. Esnafımızın başvurusu sonrası yapılacak sorgulamada kredi puanına göre kefil yada teminat isteme hakkı bankaya aittir. Uygulama Esnaf Destek paketi kapsamında kullanılan krediler için geçerlidir. Yapılan Bu düzenleme ile daha önce kredi kullanmış yada kredi limiti olmayan esnafımızın da krediye ulaşması için gerekli ek limit artışı yapılmıştır” ifadelerinde bulundu.



“Esnafa destek önemli”

Bölge Birliği Başkanı Ertan Taşlı, esnafa desteğin önemli olduğunu belirterek “TESKOMB Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül’ün destekleri ve gayreti ile üyelerimizin kullanımına destek veren bu düzenlemeden dolayı Genel Başkanımıza, Halkbank yetkililerine teşekkür ediyor. Esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Esnafımızın bu sıkıntılı döneminde verilen her desteğin önemli olduğunun altını bir kez daha çizerek belirtiyorum. Esnafımızın bu süreçte işlemlerin yapılmasın da Halkbank şube müdürleri ve çalışanlarına Kooperatif çalışanlarımız personellerimize sabır ve hoş görü içinde yaklaşmalarını rica ediyorum. Bu zor dönemde esnafımıza verilen bu hizmeti daha çok önemsiyor hem Halkbank personellerimizin hem de koperatiflerimizin yönetimi ve personellerimizin özveri ile çalıştığının bilinmesi gerektiğini ifade ediyor. Sağlıklı kalmak için alınan kurallara riayet edilmesini ayrıca rica ediyorum. Allah Devletimize zeval vermesin. Rabbim Esnafımıza Milletimize yardım etsin” dedi.

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