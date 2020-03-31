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ilçe müdürleri ile telekonferansla toplantı

İHA

– Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle telekonferansla toplantı gerçekleştirdi.

ilçe müdürleri ile telekonferansla toplantı

– Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle telekonferansla toplantı gerçekleştirdi.
Telekonferansta, Milli Eğitim Müdürü Yiğit, koronovirüs salgını nedeniyle eğitim öğretime verilen arada, uzaktan eğitim konusunda bilgiler paylaşarak, okulla ilgili motivasyonu korumak amacıyla ilçelerde yapılan çalışmalar hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile görüş alış verişinde bulundu.
Yiğit, uzaktan eğitim sürecinde sınıf rehber öğretmenlerinden belirli aralıklarla öğrencileri ve velileri arayarak, onlara gerek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında gerekse COVID19 salgını tedbirleri hakkında rehberlik faaliyetleri gerçekleştirmeleri konusunda destek beklediklerini dile getirdi.
Koronavirüs salgınında hasta sayısının kontrol altına alınmasında önümüzdeki 2 haftanın önemine değinen Murat Yiğit, bu konuda eğitim camiamıza büyük görev düştüğünü, yöneticilerimizden ve öğretmenlerimizden hassasiyet beklediklerini dile getirerek, hali hazırda büyük bir özveriyle öğrencilere ve velilere destek olmaya çalışan öğretmenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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