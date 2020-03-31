Akçakoca Belediyesinden üst seviye korona virüs önlemi

Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınına karşı pazaryerlerinde denetimlerini en üst seviyeye çıkardı.

Akçakoca Belediyesi tarafından bir dizi önlemler alındı. Haftada 2 gün pazar kurulan Akçakoca’da da zabıta müdürlüğü ekipleri denetim ve önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Önlemler kapsamında pazarda tezgah açan esnaflar ve vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmeler yapılarak dezenfektanla ellerini temizleyerek pazaryerine girmeleri için ekipler tarafından pazaryerinin çehresine el dezenfektanı ve afişler asıldı. Ayrıca Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından korona virüse karşı tedbirleri içeren broşürler dağıtıldı. İlçe genelinde tüm önlemlerini aldıklarını ifade eden Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, "Bu konuda hem esnafımız hem de vatandaşlarımız kurallara uyuyor. Yaptığımız çalışmaları onların sağlığını korumak için yaptığımızı biliyorlar. Biz yine de çok mecbur olmamaları halinde evden çıkmamalarını söylüyoruz" dedi.

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