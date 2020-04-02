Düzce Belediyesi Pazaryerinde denetlemeler sürüyor

2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Korona Virüs tedbirleri kapsamında pazar yerinde denetimlerini sürdürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar gereği, tezgahlar arası sosyal mesafenin uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, esnafları bu konuda da uyardı. Temel gıda dışında satış yapan tezgahlar kaldırıldı. Açıkta satış yapan simit, yufka gibi ürün satışları da kaldırıldı. Şarküteri ürünlerinin üzerileri şeffaf koruyucu ile kapattırılırken, pazar yerlerinde girişçıkışlar kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.