Düzce Üniversitesi öğrencileri maske üretimine başladı

– Düzce Üniversitesi ve Düzce Teknopark iş birliği ile risk altında çalışan sağlık çalışanlarımıza ve ihtiyaç duyulması halinde ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılmak üzere alın siperli maske üretimi yapılıyor.

Dünyayı etkisi altına alan COVID19 Yeni Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin başında gelen maske kullanımı, maskeye olan ihtiyacı da beraberinde getirdi. Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencileri üç ev arkadaşı; Burak Karaman, Uğur Durmuş ve Emrah Kilis okulların uzaktan eğitime geçmesine rağmen evlerine gitmeyerek büyük bir özveriyle, salgınla mücadele eden sağlıkçılarımıza ve insanlara destek olmak için vardiyalı sistemde maske üretimi gerçekleştiriyor.

Düzce Teknopark Tasarım Prototipleme ve İnovasyon Merkezi’nde 5 adet 3 boyutlu yazıcı ile 24 saat boyunca üretim gerçekleştiren gönüllü üç öğrenci, öncelik olarak sağlık merkezlerinden gelen talepleri karşılamak için maske üretimi yaptıklarını söyledi. Düzce Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın sağlamış olduğu ham madde desteği ile Düzce Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’ne destek ve katkı vermek üzere maske üretimi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

COVID19 ile Mücadelede Kolektif Üretim Hareketi kapsamında Türkiye 3D Yazıcı Ağının 81 ilde oluşturulduğunu, kendilerinin de Düzce temsilcisi olduklarını ifade eden öğrenciler, bu girişimin sağlık sektörünün karşı karşıya olduğu çok istisnai koşullar altında acil sıkıntıları hafifletmeyi amaçladığının ve hiçbir kar amacı gütmediklerinin altını çizdiler. Ham madde tedariki yapan kurum ve kuruluşlara ihtiyaç olduğu sürece gönüllü hizmetlerinin süreceğini belirten öğrenciler, kendilerine her zaman destek olan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a ve Üniversite yönetimine teşekkür etti.

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