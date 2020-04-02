Üniversite öğrencilerinden duygulandıran çalışma

– Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, Korona virüs sonrası ara verilen eğitim öğretim sürecinde evlerinde uzaktan eğitim almaya başladı. Düzce hasreti çeken öğrencilerin hazırladığı çalışma büyük beğeni topladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs salgını nedeniyle alının tedbirler kapsamında üniversitelerde bahar dönemi kapatıldı. Okullarından ayrılarak memleketlerine dönen Düzce Üniversitesi öğrencilerinin Düzce hasretine ise Düzce Üniversitesi Meraklılar Topluluğu video klip hazırlayarak karşılık verdi. Ben Özledim Galiba Seni şarkısı ile Düzce ve Üniversite görüntülerinin yer verildiği video klip sosyal medyada öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.



Öğrenciler’den kampanyaya destek

Kurulduğu günden itibaren birçok etkinlik ve sosyal sorumluluk projesine öncülük eden Düzce Üniversitesi Meraklılar Topluluğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiye’m Kampanyası’na da destek oldu. Dümerang yetkilileri ve öğrenciler kendi aralarında belirli bir meblağ toplayarak kampanyaya bağışta bulundu.

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