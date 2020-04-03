Olimpiyatlara karantinada hazırlanıyor Milli atletlere karantinada antrenman malzemeleri verildi Etiyopya’da kampta olan milli atletler, Düzce’de Karantina’ya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Olimpiyatlara karantinada hazırlanıyor Milli atletlere karantinada antrenman malzemeleri verildi Etiyopya’da kampta olan milli atletler, Düzce’de Karantina’ya alındı

İHA

– 2020 Tokyo Olimpiyatları'na Etiyopya'da hazırlanan Türkiye Milli Takımı, korona virüs sonrasında ülkeye geri dönüş yaparak Düzce'de 14 günlük karantinaya alındı. Milli atletler, karantina altında da hazırlıklarını sürdürebilmek için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan destek istedi. Milli atletlere karantina yurdunda hazırlık yapabilmeleri için antrenman malzemeleri verildi.

Olimpiyatlara karantinada hazırlanıyor Milli atletlere karantinada antrenman malzemeleri verildi Etiyopya’da kampta olan milli atletler, Düzce’de Karantina’ya alındı

– 2020 Tokyo Olimpiyatları'na Etiyopya’da hazırlanan Türkiye Milli Takımı, korona virüs sonrasında ülkeye geri dönüş yaparak Düzce’de 14 günlük karantinaya alındı. Milli atletler, karantina altında da hazırlıklarını sürdürebilmek için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan destek istedi. Milli atletlere karantina yurdunda hazırlık yapabilmeleri için antrenman malzemeleri verildi.
Ayyıldızlı forma ile 2015'teki 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası, ardından Tayvan’daki 2017 Üniversite Oyunları'nda (Universiade) 3 bin metre engelli branşlarında altın madalya kazanan Tuğba Güvenç, başarı çıtasını yukarı taşımak için karantinada yoğun tempoda çalışıyor. Temmuz ayında Japonya’nın Tokyo kentinde yapılması planlanan olimpiyat oyunları korona virüs nedeni ile ertelenmesinin ardından Türkiye’ye dönüş yapan Tuğba Güvenç ve beraberindeki milli atletler, Düzce’de karantina yurduna alınmalarının ardından antrenman yapma konusunda sıkıntı yaşamaya başladı. Milli sporcular, konuyu Türkiye Atlezim Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’a aktardı. Çintimar da durumu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na aktardı. Yapılan girişimler sonrasında milli sporculara Düzce’deki karantina yurdunda antrenman yapabilmeleri için gerekli teçhizatlar sağlandı.

Karantina odasında antrenman yapıyor
Etiyopya’da 90 gün kalan ve olimpiyatlara katılmaya hak kazanan Avrupa ve Dünya Üniversiteler Arası Şampiyonu milli sporcu Tuğba Güvenç, Düzce’de Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Nejla Pekolcay Yurdu'nda kendisine verilen odada sağlanan antrenman teçhizatları ile antrenmanlarını yapmaya başladı. Günün 7 saatini antrenman yaparak geçiren 26 yaşındaki sporcu 2021 yılına ertelenen Olimpiyat oyunlarında Türkiye’yi en iyi derecede temsil etmek ve olimpiyat şampiyonu olmak istiyor. Güvenç, "3 bin metre engelli branşında ülkemizi olimpiyat oyunlarında temsil edeceğim. Bu yıl spor bakanlığımızın ve federasyonumuzun desteği ile olimpiyatlara hazırlık için Etiyopya’da milli takım kampına gönderildik. 90 gün boyunca Etiyopya’daydım. Hazırlıklarımız çok güzel devam ediyordu. Fakat Dünya’da ve ülkemizde etkisini gösteren ve birçok insanın hayatına mal olan korona virüs sebebi ile olimpiyatların ertelenmesine karar verildi. Olimpiyatların ertelenmesi ile birlikte ülkemize geri çağrıldık. 28 Mart günü ülkemize giriş yaptık" şeklinde konuştu.

"Kendimiz için değil herkes için karantinadayız"
Milli sporcu, Düzce'de karantinaya alındıklarını aktararak, "Çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Şu an ülkemiz, sevdiklerimiz ve ailemiz için onlardan uzakta durmamız gerekiyor ve binlerce insan şu anda karantina altında. Kendimiz için değil herkes için bunu yapıyoruz. Devletimizin aldığı bu önlemlere ve tedbirlere herkesin kulak vermesini ümit ediyorum. Bu felaketten el ele verip evde kalarak kurtulabiliriz. Buradaki durumdan bahsetmem gerekirse, her şey çok güzel. Sabah öğlen ve akşam yemeklerimiz veriliyor. Her gün sağlık kontrolleri yapılıyor. Bir şikayetimizin olup olmadığı soruluyor. Bir ihtiyacımızın olup olmadığı her gün soruluyor ve bizim antrenman yapabilmemiz için antrenmanlarımızı aksatmamamız için spor ekipmanları gönderildi. Bize bu ekipmanları sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Şu an her gün antrenmanlarımızı aksatmadan yapıyoruz. Biz çok güçlü bir ülkeyiz. İnanıyorum ki bu durumdan el ele verip kurtulacağız. O yüzden evde kal Türkiye, hayatta kal" açıklamasını yaptı.
Olimpiyatlara 3 bin metre engelli branşında katılacak olan Tuğba Güvenç ile birlikte Milli takım kampında yer alan Milli atletler Ercan Arslan, Ömer Alkanoğlu, Yusuf Alıcı, Hüseyin Can ve Mestan Turhan’da Karantina yurdunda antrenmanlarını sağlanan malzemeler ile sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Dağlı denetimleri yerinde inceledi Denetimde mesafe korundu
YEREL HABERLER Vali Dağlı denetimleri yerinde inceledi Denetimde ...
Başkan Özlü "Evde kalan herkes kitap okuyarak zamanı geçirebilir"
YEREL HABERLER Başkan Özlü "Evde kalan herkes kitap okuyarak zamanı ...
Üniversite öğrencilerinden duygulandıran çalışma
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerinden duygulandıran çalışma
Düzce Üniversitesi öğrencileri maske üretimine başladı
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi öğrencileri maske üretimine ...
Düzce Belediyesi Pazaryerinde denetlemeler sürüyor
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi Pazaryerinde denetlemeler sürüyor
Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü de Online eğitime geçiyor
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü de Online eğitime ...
Depremde yıkılma riski taşıyan okul yıkılıyor Okulunun yıkıldığını gören çocuk ise üzüldü
YEREL HABERLER Depremde yıkılma riski taşıyan okul ...
Akçakoca'da Zabıta ekipleri fırınları denetledi
YEREL HABERLER Akçakoca'da Zabıta ekipleri fırınları denetledi
Düzce Belediyesi maske üretimine başladı
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi maske üretimine başladı
Gölyakalı arıcıların ürettiği propolisin kalitesi tescillendi
YEREL HABERLER Gölyakalı arıcıların ürettiği propolisin kalitesi ...
Zorlu süreçte canla başla çalışıyorlar Esnafın krediye ulaşması için büyük emek veriyorlar
YEREL HABERLER Zorlu süreçte canla başla çalışıyorlar Esnafın ...
Aycan’dan Milli Dayanışma Kampanyasına rekor bağış
YEREL HABERLER Aycan’dan Milli Dayanışma Kampanyasına rekor bağış
Virüs engel değil yama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Virüs engel değil yama çalışmaları sürüyor
Çocuklar kumbarasındaki parayı bağışladı
YEREL HABERLER Çocuklar kumbarasındaki parayı bağışladı
Düzce’de araç sayısı 112 bin 97 oldu
YEREL HABERLER Düzce’de araç sayısı 112 bin 97 oldu
Otomobil bariyere saplandı TEM’de iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil bariyere saplandı TEM’de iki ayrı kazada 2 ...
Bariyer, otomobile saplandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bariyer, otomobile saplandı: 2 yaralı
(Görüntülü) Otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı
Pazaryeri'nde korona virüse karşı dezenfekte tüneli
YEREL HABERLER Pazaryeri'nde korona virüse karşı dezenfekte tüneli
Nesli tükenen vaşak ve Kızıl Geyik foto kapanla görüntülendi Yaban hayat foto kapanla görüntülendi
YEREL HABERLER Nesli tükenen vaşak ve Kızıl Geyik foto kapanla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X